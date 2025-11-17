Un 2025 da record. Da Ranieri a Gasp: così la Roma ha fatto più punti di tutti

Settantatrè punti in 31 gare, ad una media super di oltre 2,35 punti a partita. Sono i numeri dell'anno magico della Roma, un 2025 che ha anche nella sua partenza e nella coda un significato speciale, non fosse altro perché è iniziato con la vittoria nel derby contro la Lazio per 2-0 e si concluderà il 29 dicembre con la sfida del cuore, quella al Genoa di Daniele De Rossi. Come riportato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, se si parlasse di un campionato vero, la Roma chiuderebbe la stagione con una proiezione di 90 punti. Un bottino che nelle ultime 5 stagioni sarebbe valso lo scudetto almeno in tre occasioni. I giallorossi dovranno infatti affrontare Cremonese, Cagliari e Juventus fuori casa e Napoli, Como e Genoa all'Olimpico. Ranieri aveva già provveduto nel finale dello scorso anno a sistemare le cose. Ma, probabilmente, anche lui non pensava di poter mettere insieme quella cavalcata storica. Tutti quei punti (49 in 20 gare, media di 2,45) Ranieri li ha messi in piedi soprattutto grazie ad una difesa di ferro con i giallorossi che nel 2025 hanno subito solo 15 reti in 31 partite, piazzando ben 18 clean sheet. Anche questi sono numeri dorati, che fanno di quest'anno un percorso magico. Adesso, però, serve la scia finale, per renderlo ancora più bello...