Umberti (Pres. IV Municipio): “Nel 2024 la prima pietra per lo stadio della Roma”

"Il nome dello stadio forse i Friedkin già lo sanno ma ancora non ce l'hanno detto. Il tema centrale del progetto sono i parcheggi e della viabilità del quartiere - ha detto Massimiliano Umberti intervistato da Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport - La capienza? 62mila spettatori. La tecnologia con la quale verrà fatto lo stadio permetterà di isolare i rumori all'interno dell'impianto, un po' come avviene con lo stadio del Tottenham. Il progetto presentato in Comune è preliminare. Non vedo ostacoli futuri sulla costruzione. C'è molta serietà da parte della proprietà che parlano poco ma fanno i fatti, ed anche il Campidoglio ha voglia di costruirlo. Ci sono dei tempi burocratici da mettere in conto, quindi direi che la prima pietra potrà essere posata nel 2024. La stazione metro Quintilliani potrebbe cambiare nome, sarebbe bella chiamarla 'Stadio della Roma".