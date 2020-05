Ultras della Roma contro la ripresa, Anna Falchi attacca: “Paura che vinca la Lazio?” – VIDEO

Ieri la Curva Sud ha esposto diversi striscioni in giro per la città manifestando la volontà di non riprendere il campionato per mettere in primo piano l’emergenza sanitaria. Sui social è scattata la polemica con i fan biancocelesti e in particolare con Anna Falchi, nota tifosa della Lazio che accusa gli ultras della Roma di non voler ripartire per paura che Immobile e compagni possano vincere lo Scudetto. Questo il pensiero della show girl affidato al profilo Instagram di SportMediaset: “Mi sono svegliata così. Oggi ce l’ho con la tifoseria della Curva Sud. Ho letto di manifesti di alcuni tifosi romanisti in cui chiedono di non iniziare il campionato. Ma non è che è perché possiamo vincere lo Scudetto e loro no? Chissà, ai posteri l’ardua sentenza. A parte tutto non ce l’ho con la Roma, ma con una piccola nicchia, quella dei tifosi. Se fosse al contrario, pensereste la stessa cosa? Sempre forza Lazio”.