Ultimo: “Noi romanisti nati per soffrire. Bove ‘cane malato’? È vero, non molla mai”

A pochissime settimane dall'inizio del Festival di Sanremo, Niccolò Moriconi - in arte Ultimo - si prepara per a tornare sul palco dell'Ariston. Ovviamente, sempre con la Roma nel cuore e sulla bocca. Il cantautore ha rilasciato un'intervista a 'Il Fatto Quotidiano': "Noi giallorossi siamo nati per soffrire. Contro la Fiorentina hanno giocato da squadra. Abraham fa gli assist, non mi dispiace Bove. Ha ragione Mourinho a definirlo un ‘cane malato’. Non molla mai". Le partite della Roma, Ultimo le vede a casa di Antonello Venditti:"Una sera stavamo lì alle prese con la Roma. Arriva una videochiamata di Ed Sheeran. Voleva commentare la Formula Uno". Poi il cantante torna anche sui suoi esordi da calciatore, oltre che da musicista: "Giocavo pure io. Trequartista. Avevo il piede, puntavo sulla tecnica. Così non dovevo correre. Mi avevano preso alla Lodigiani. Poi all’Achillea. E a Ponte Mammolo. Le categorie minori che ti temprano. Però non mi andava di alzarmi alle sette di mattina per la partita. Avevo un’altra devozione".