Ultimo giorno in Giappone: chiude Casa Roma. Alle 11:30 l’amichevole con Yokohama

La Roma sta per terminare la tournée in Giappone. Oggi è in programma la seconda amichevole contro lo Yokohama F-Marinos, che chiude il ritiro asiatico dei giallorossi. E, come riportato dal profilo Twitter giapponese del club, chiuderà anche "Casa Roma". Centinaia i tifosi nipponici che hanno ringraziato la squadra di Mourinho per aver vissuto quest'esperienza nel centro di Tokyo e saranno grati per molto tempo, speranzosi di poterla vivere nuovamente.