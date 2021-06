Ulivieri: “Per Mourinho esiste solo il Triplete, trasmetterà voglia di vincere”

Le parole del presidente dell'AIA: "Sono contento di Allegri, Sarri e Spalletti. Non sarà facile per Allegri ma saprà fare molto bene”

Renzo Ulivieri , presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, nella trasmissione Borderò in onda su Centro Suono Sport, si è espresso su José Mourinho, nuovo allenatore della Roma. In Serie A sono cambiate molte panchine e proprio questo è stato tema di dibattito.

Quale squadra ha preso l’allenatore migliore? “Sono un tifoso degli allenatori italiani e non dirò Mourinho. Sono contento di Allegri, Sarri e Spalletti. Non sarà facile per Allegri ma saprà fare molto bene”.