Ufficiale, riscattato Sadiq dal Partizan. La Roma mantiene un 10% sulla futura rivendita

Dopo i riscatti di Mancini e Veretout diventati obbligatori, dalla relazione semestrale della Roma, emerge anche l’ufficialità del Partizan sull’acquisto di Sadiq. Il centravanti nigeriano era già in prestito nel club serbo ed è stata dunque una formalità il suo acquisto alla cifra di 1,75 milioni di euro. Il club giallorosso ha però comunicato oggi che, oltre alla cifra pattuita per la cessione, si riserva anche il 10% sulla futura rivendita solo nel caso la cessione avvenga per un prezzo superiore agli 1,85 milioni di euro.