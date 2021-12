Ufficiale, La Coppa d’Africa si gioca: “Misure speciali, ma la vita va avanti”

Arriva il comunicato congiunto da parte delle istituzioni camerunensi e della CAF

La Coppa d’Africa si giocherà. A chiarire le cartein tavola è stata proprio la CAF, la federcalcio africana, attraverso un comunicato ufficiale a proposito della situazione Covid:"In Camerun, come altrove, sono state adottate misure efficaci e affidabili, un sistema di risposta già collaudato. Nonostante l’ulteriore sfida posta da questa pandemia, la nostra Coppa d’Africa deve essere giocata. La pandemia globale di Covid-19 e le sue varie varianti - continua la nota ufficiale congiunta di CAF, COCAN (il governo camerunense) e FECAFOO (la federcalcio camerunense) - richiedono l’adozione di misure appropriate e adeguate per arginare la diffusione di questa malattia, che costituisce un pericolo serio e reale per le popolazioni. Tuttavia, la vita deve andare avanti e dobbiamo imparare a conviverci. Dobbiamo ovviamente evitare che la Coppa d’Africa di per sé costituisca un pericolo sia per la popolazione residente in Camerun, sia per i partecipanti e gli spettatori provenienti da altri stati. Il Governo ha messo a punto uno speciale protocollo sanitario anti-Covid applicabile alla Coppa d’Africa”. Darboe, Diawara e verosimilmente Afena-Gyan quindi saranno impegnati nella rassegna continentale a gennaio, rappresentando la Roma.