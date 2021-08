Ufficiale: Juan Jesus è un nuovo calciatore del Napoli – FOTO

L’ex difensore della Roma Juan Jesus, svincolatosi dalla società giallorossa a giugno al termine del suo contratto, ha firmato per un anno con il Napoli. Il brasiliano classe ’91 ritrova Luciano Spalletti in panchina, dopo...

L'ex difensore della Roma Juan Jesus , svincolatosi dalla società giallorossa a giugno al termine del suo contratto, ha firmato per un anno con il Napoli . Il brasiliano classe '91 ritrova Luciano Spalletti in panchina, dopo l'esperienza proprio alla Roma . Questo il comunicato della società partenopea:

L'anno successivo arriva in Italia acquistato dall'Inter. In nerazzurro gioca 5 stagioni collezionando 110 presenze in campionato. Poi il passaggio alla Roma nel 2016 dove incontra come tecnico Luciano Spalletti. In giallorosso conta oltre 70 presenze fino alla scorsa stagione.