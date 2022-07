Ufficiale, Gervinho riparte dall’Aris: l’ex Roma ha firmato un biennale

L'ivoriano si trasferisce in Grecia: "Ho una grande sete di associare il mio nome a un titolo per il club"

Gervinho, ex giocatore della Roma, ha firmato un contratto biennale con l'Aris, club greco. L'ivoriano ha commentato così il suo trasferimento ai microfoni ufficiali della società giallonera: "È una nuova pagina della mia carriera. Ho avuto le migliori informazioni sull'Aris e quando ho parlato con il Sig. Karipides tutto è diventato più facile. Ha analizzato il progetto per me, mi è piaciuto ed è così che ora sono un giocatore dell'Aris. Sono anche felice che all'Aris incontrerò di nuovo Iturbe. Abbiamo giocato insieme per un anno alla Roma e abbiamo fatto grandi cose. Spero che possiamo ripetere lo stesso qui. Ai tifosi dell'Aris devo dire: mi sento bene dopo l'infortunio dell'anno scorso. Ho una grande sete di associare il mio nome a un titolo per il club. Facciamo tutti insieme per avere successo".