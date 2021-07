Ufficiale, Gerson è un nuovo giocatore del Marsiglia

Il brasiliano ha firmato con il club francese un contratto di cinque anni

E' arrivata l'ufficialità: Gerson è un nuovo giocatore del Marsiglia. Il brasiliano torna così nel calcio europeo dopo aver giocato per due anni al Flamengo. Il classe '97 con i francesi ha firmato un contratto quinquennale. Questo il comunicato del club: "L'Olympique Marsiglia ha raggiunto un accordo con il club brasiliano Flamengo per il giocatore Gerson Santos da Silva. Dopo il successo della sua visita medica, Gerson ha firmato con il club un contratto di 5 anni. È il secondo rinforzo in questa finestra di trasferimento estiva del 2021".