Uefa, Uva si dimette: “Voglio valutare le opportunità professionali”

Michele Uva non è più il vice-presidente dell’Uefa. Il dirigente italiano ha rassegnato questa mattina le dimissioni dall’organo sportivo internazionale: “Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin, le dimissioni da Vice Presidente e membro dell’Esecutivo Uefa – ha detto all’Ansa -. Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente con le esperienze maturate e le mie aspettative. Ringrazio Ceferin, un vero leader, i miei colleghi dell’Esecutivo per questi 4 anni vissuti meravigliosamente insieme”.

Michele Uva è uno dei nomi fatti per la Roma, che sta cercando di ampliare il suo organigramma dirigenziale dopo gli addii di Petrachi e Baldissoni. La sua candidatura riguarda il ruolo di direttore generale. I Friedkin sono alla ricerca di una figura di spessore che possa curare i rapporti istituzionali del club e fare da collante tra dirigenza e squadra.