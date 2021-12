Uefa, Roma undicesima nel ranking: tra le italiane meglio solo la Juve

La Roma vola nella classifica del ranking europeo degli ultimi cinque anni mettendosi alle spalle squadre di assoluto valore

A far sorridere ancora di più dalle parti di Trigoria, oltre al primo posto raggiunto in Conference League, arriva la classifica del rankingUefa al termine delle fase a gironi di tutte le competizioni europee. I giallorossi si trovano all'undicesimo posto con 88 punti a pari merito con il Siviglia. La Roma è la seconda italiana in classifica, meglio di lei solo la Juventus ottava in classifica, che ha collezionato 106 punti. La graduatoria prende in considerazione i risultati ottenuti dai club negli ultimi cinque anni nelle coppe europee. In questo quinquennio, i giallorossi si mettono alle spalle squadre di assoluto valore come Ajax, Arsenal, Tottenham e Borussia Dortmund. A far lievitare la classifica romanista hanno inciso i 25 punti conquistati nella stagione 2017/18, quella della semifinale di Champions League, e i 24 dello scorso anno, per la semifinale di Europa League raggiunta. Le altre italiane presenti in classifica sono molto lontane dai ragazzi ora allenati da Mourinho: la terza italiana in classifica è il Napoli al ventitreesimo posto separato da un solo punto dall'Inter ventiquattresima, subito sotto troviamo l'Atalanta di Gasperini al venticinquesimo posto, la Lazio al ventinovesimo e il Milan molto più in basso, al quarantatreesimo posto.