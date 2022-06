Uefa, respinto il ricorso del Bodo: il tecnico Knutsen dovrà scontare la squalifica

Il Comitato d'Appello della federazione europea non ha accolto la richiesta del club norvegese: l'allenatore salterà entrambe le partite del preliminare di Champions League

Tramite una nota ufficiale, la Uefa ha comunicato di aver respinto il ricorso presentato dal Bodo/Glimt per i fatti avvenuti lo scorso 7 aprile, al termine della partita d'andata tra i norvegesi e la Roma. Knutsen, allenatore del Bodo, era stato squalificato per 3 turni a causa della rissa scattata nel tunnel dello stadio con Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorosso, anche lui squalificato con le stesse modalità. A nulla dunque è servito il ricorso dei norvegesi che quindi dovranno fare a meno del loro allenatore per le prossime due partite europee, avendo già saltato il ritorno di quella sfida, ovvero i preliminari di Champions League.