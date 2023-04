Uefa, nasce la Football Board: 20 big per dare nuove idee al calcio. C’è Mourinho

La Uefa ha creato un nuovo organo che prende il nome di Football Board. Sarà composto da grandi allenatori ed ex campioni. L'idea è di Boban, con la collaborazione di Roberto Rosetti capo degli arbitri europei, e tra i presenti c'è José Mourinho. Tra i personaggi vicini alla Roma anche Voller, Capello e Ancelotti. Insieme a loro altre leggende del mondo del calcio tra cui Zidane, Cech e Maldini. Da domani questi top metteranno a disposizione del calcio la loro cultura. L’Europa ascolterà idee, suggerimenti, proposte e progetti in arrivo da questo gruppo di lavoro ad altissimo coefficiente di classe. Non saranno pensieri in libertà, esercitazioni di stile o rapporti tecnici a posteriori, ma “bozze di legge”. L’Uefa, quando possibile, trasformerà le proposte in realtà concrete nell’Esecutivo. Restituendo il calcio ai calciatori.