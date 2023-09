Uefa, media spettatori in Europa nel 2022/23: la Roma è nella top 10

Quando la Roma gioca allo stadio Olimpico, il sold-out è assicurato ormai da due stagioni consecutive. L'abbraccio e il supporto del pubblico giallorosso alla squadra di Mourinho è sempre stato costante e frequente. Numeri impressionanti che hanno prodotto risultati importanti a livello europeo. Come documentato dal report della Uefa "The European Club Talent and Competition Landscape”, infatti, la Roma è al sesto posto nella speciale classifica che riguarda la media spettatori in Europa per la stagione 2022/23 in tutte le competizioni. Meglio dei giallorossi, con 1,78 milioni di tifosi, in Italia hanno fatto soltanto Inter e Milan, rispettivamente con 1,97 e 1,86 milioni. In vetta alla classifica, squadre come Manchester United e Barcellona.