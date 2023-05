Uefa, Foti squalificato per almeno una partita dopo l’espulsione con il Feyenoord

Il vice dello Special One sarà l'unico assente nel match contro il Leverkusen. Per lui possibile anche un supplemento di pena

La Uefa, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le squalifiche dopo i provvedimentali arbitrali arrivati durante il ritorno dei quarti di finale di Europa League. "Sospeso per almeno una partita" Salvatore Foti per aver strattonato Santiago Gimenez nel corso del primo tempo del match tra il club giallorosso e quello di Rotterdam. Per il vice di José Mourinho non è ancora chiara però l'effettiva durata della squalifica visto che nei prossimi giorni ci potrebbe essere un supplemento di pena. Foti salterà dunque l'andata delle semifinali di Europa League contro il Leverkusen in programma il prossimo giovedì (11 maggio) allo Stadio Olimpico (unico assente in casa giallorossa).