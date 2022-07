UEFA, che gaffe: tweet con la Roma sfidante del Real Madrid in Supercoppa

Un errore della UEFA coinvolge ancora una volta la Roma. A maggio l'istituzione calcistica aveva indicato sulla propria app il Leicester come finalista di Conference League al posto dei giallorossi. Oggi è successo l'opposto. Per circa dieci minuti sul profilo Twitter ufficiale dell'organo diretto da Ceferin è stato pubblicato un post in cui si annunciava l'inizio della vendita per biglietti della Finale di Supercoppa, prevista il 10 agosto a Helsinki. Erroneamente, come avversario dei campioni d'Europa del Real Madrid, è stata nominata la Roma (con tanto di tag al profilo ufficiale del club) al posto dell'Eintracht Francoforte, vincitrice dell'Europa League. Momentaneamente, infatti, il trofeo si giocherà come negli ultimi anni tra le squadre vincitrici delle due maggiori competizioni europee. I campioni di Conference League parteciperanno alla Supercoppa UEFA solo a partire dal 2024. Il tweet è stato poi eliminato 10 minuti più tardi.