Uefa, Calafiori e Kumbulla nella lista dei 50 giovani da tenere d’occhio nel 2021

Ci sono anche Marash Kumbulla e Riccardo Calafiori nella lista dei 50 giovani talenti da tenere d’occhio nel 2021. A stilare la speciale classifica è stata l’Uefa, che si è affidata al proprio team di reporter e corrispondenti in giro per l’Europa. Un elenco di ‘ragazzini terribili’, molti già sulla bocca di tutti in ottica mercato e non solo. A rappresentare la Serie A ci sono gli juventini Dragusin e Frabotta, i milanisti Hauge e Maldini, l’atalantino (ma già dello United) Diallo e i romanisti Calafiori e Kumbulla. Entrambi i difensori giallorossi hanno tra l’altro già trovato il gol in questa stagione in Europa League, tutti e due contro lo Young Boys. Una lista di 50 talenti assoluti che comprende anche giocatori come Kubo del Real, Pedri del Barcellona, Bakker del PSG, Bellingham e Moukoko del Borussia Dortmund, Gravenberch dell’Ajax e Musiala del Bayern Monaco.