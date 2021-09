Udogie: “Peccato per il risultato”. Makengo: “Siamo stati sfortunati”

Le parole dei due giocatori di Gotti al termine della sfida contro la Roma

Il tuo ritorno ci ha impressionato. Sì grazie, ci tenevo tanto a rientrare in una partita così bella, contro la Roma. Ci tenevo a far bene. Peccato per il risultato, ma la strada è quella giusta.

Quella palla l'avevi quasi messa nel sacco. Diciamo di sì. Ci tenevo a fare il primo gol in A in uno stadio così importante. Poi avremmo pareggiato, c'è stato tanto rammarico.

L'avevate preparata così o la Roma vi ha costretto a giocare così bassi? Metà e metà, per come si era messa abbiamo deciso di non concedere tanto agli avversari e cercare di andare in ripartenza. Si è messa un po'così, non l'abbiamo preparata in questo modo.