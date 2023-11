Udinese, Walace: “Contro la Roma sarà difficile, ma ora stiamo giocando bene”

Il difensore bianconero presenta la sfida ai giallorossi: "Servirà l'atteggiamento giusto, ma con la sosta abbiamo avuto tempo per lavorare"

Dopo una lunga sosta sta per tornare il campionato di Serie A e la Roma, domenica, ospiterà l'Udinese all'Olimpico. Walace, difensore bianconero, ai microfoni di Sportitalia, ha raccontato l'avvicinamento alla sfida con i giallorossi: "Dopo la sfida con il Milan abbiamo fatto bene. Ora con la sosta abbiamo avuto più tempo per lavorare e conoscere il nuovo allenatore. Mi aspetto un ritmo ancora più alto, cattiveria. Contro la Roma sarà difficile, servirà l'atteggiamento giusto". I friulani sono in netta ripresa dopo un avvio di stagione a dir poco tormentato, e la vittoria con il Milan ha dato grande fiducia ai ragazzi di mister Cioffi.