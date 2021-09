Udinese, subito in campo per preparare la sfida contro la Roma

Nonostante l’Udinese sia scesa in campo solo ieri sera per affrontare il Napoli di Spalletti nella sconfitta per 0-4, gli uomini di Gotti stamani erano già campo per preparare la gara contro la Roma. Chi ha giocato contro i partenopei ha...

Redazione

Nonostante l'Udinese sia scesa in campo solo ieri sera per affrontare il Napoli di Spalletti nella sconfitta per 0-4, gli uomini di Gotti stamani erano già campo per preparare la gara contro la Roma. Chi ha giocato contro i partenopei ha svolto un programma di scarico e recovery mentre il resto dei giocatori ha preso parte a una seduta tecnico tattica al campo Bruseschi. Per domani pomeriggio, prima della partenza verso la Capitale, è prevista la rifinitura.