Udinese, Solet: “Siamo pronti per la Roma. Possiamo fare bene, vogliamo vincere”

Il difensore bianconero: "Non c'è un segreto per giocarle tutte, io lavoro al massimo per la squadra. Tutte le partite per me sono di Champions, voglio giocare sempre bene"

Il difensore dell' Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del fischio d'inizio del match contro la Roma. Queste le parole di Oumar Solet :

Le hai giocate tutte, il segreto? “No, non c’è un segreto. Io lavoro al massimo per la squadra. Se lavoriamo bene, possiamo fare bene. Siamo pronti per una partita così”.

"Siamo tutti pronti per questa partita, sappiamo che la Roma è una squadra forte, ma siamo molto preparati. Vogliamo vincere oggi".