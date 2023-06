Udinese, Silvestri: “La Roma mi voleva, sarebbe stato difficile dire di no”

Le sue parole: ""C’era stato un interesse da parte della Roma, ma le cose non sono andate in porto"

Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di TvPlay. L'estremo difensore ha dichiarato che in passato la Roma aveva mostrato interesse nei suoi confronti. Queste le sue parole: "C’era stato un interesse da parte della Roma, ma le cose non sono andate in porto. Rui Patricio è un portiere esperto e di qualità. Sarebbe difficile dire di no alla Roma, è un club storico che mi ha sempre affascinato. Non posso decidere io ovviamente, sono il portiere dell’Udinese e sono contento di esserlo”.