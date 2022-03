Udinese-Roma, sold out il settore ospiti: oltre 900 tifosi presenti

Domenica alle 18 ci sarà la sfida alla Dacia Arena. Non mancherà il supporto dei sostenitori giallorossi

Esauriti in poco meno di una settimana i biglietti per Udinese-Roma. Saranno 983 i tifosi presenti alla Dacia Arena domenica alle 18. Il supporto dei romanisti non mancherà neanche in Olanda, contro il Vitesse saranno 1200 i presenti e al derby si va già verso il sold out. La squadra di Mourinho si affida anche ai suoi tifosi per migliorare il bilancio in trasferta che fino a questo momennto è negativo. Sono state 6 le sconfitte arrivate lontano dall'Olimpico in campionato.