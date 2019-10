Udinese-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo solo 3 giorni dalla vittoria contro il Milan, la Roma torna in campo per il turno infrasettimanale. Nella decima giornata di campionato affronterà l’Udinese di Tudor alla Dacia Arena. I friulani nell’ultimo impegno in campionato sono stati travolti per 7 a 1 da un’Atalanta straripante. I nerazzurri avevano subito solo 6 reti nella precedenti 8 giornate. La squadra di Fonseca deve cercare di conquistare i 3 punti per rimanere vicina alla zona Champions.

PROBABILI FORMAZIONI

Contro l’Udinese Fonseca riproporrà Florenzi dopo l’esclusione contro il Milan. Il capitano sostituirà Spinazzola, leggermente affaticato dagli ultimi impegni. Confermati i due centrali Smalling-Fazio e Kolarov a sinistra. In mediana ancora Veretout e il sorprendente Mancini. Dzeko sarà ancora il centravanti: alle sue spalle Zaniolo, Perotti e il rientrante Kluivert, che era squalificato col Milan.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora,Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

DOVE VEDERE LECCE-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i nostri social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info.

Udinese-Roma verrà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e DAZN 1 (canale 209 di Sky). Fischio d’inizio programmato per le 21 di mercoledì alla Dacia Arena.