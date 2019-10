Udinese-Roma, Pastore cuore d’oro: esce e ragala la maglia a un bambino a bordocampo

Applausi in campo e fuori per Pastore. L’argentino gioca la quarta partita di fila da titolare (non gli succedeva dai tempi del Psg) e incanta con giocate e assist, Kluivert ne sa qualcosa dopo aver ricevuto il pallone per il 3-0 proprio dal 27 giallorosso. Dopo settanta minuti lascia il campo per riposare un po’ in vista del prossimo impegno di sabato contro il Napoli. Esce tra gli applausi dei tifosi della Roma arrivati fino a Udine e si rende protagonista di un bel gesto nei confronti di un bambino a bordocampo. Pastore si stava avviando verso gli spogliatoi, ma prima torna indietro per regalare la maglia al piccolo. Un altro gesto, non tecnico questa volta, ma sicuramente degno di nota.