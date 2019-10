Ospite speciale stasera alla Dacia Arena, dove alle 21 si affronteranno Udinese e Roma. A guardare il match dagli spalti ci sarà anche Abel Balbo, storico ex per entrambe le squadre. Prima di approdare in giallorosso nel 1993, l’attaccante argentino aveva militato nel club friulano per 4 anni realizzando 65 reti in 134 partite. Subito dopo lo sbarco nella Capitale, dove ha anche vinto lo scudetto del 2001.