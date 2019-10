Udinese-Roma, le probabili formazioni: tornano Florenzi e Kluivert, c’è Pastore – LIVE

UDINE – Ad appena tre giorni dalla vittoria col Milan, la Roma torna subito in campo: stasera alle 21 i giallorossi affronteranno alla Dacia Arena l’Udinese di Tudor nella decima giornata di Serie A. Un appuntamento fondamentale per confermare la bella prestazione di domenica contro i rossoneri, sempre con un unico obiettivo: conquistare i 3 punti per rimanere a un passo dal quarto posto. “Qui nessuno può riposare“, parola di Fonseca nella conferenza stampa di ieri. Il tecnico portoghese deve ancora fare i conti con l’emergenza infortunati, ecco perché l’11 di partenza resta quasi identico a quello visto col Milan. Davanti alla porta difesa da Pau Lopez spazio alla coppia Smalling-Fazio, con Florenzi che ritrova un posto da titolare a destra e il solito Kolarov a sinistra. Confermato Mancini a centrocampo al fianco di Veretout, mentre Zaniolo, Pastore e Kluivert agiranno sulla trequarti alle spalle di Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

A disp.: Nicolas, Perisan, Sierralta, De Maio, Nuytinck, Walace, Mandragora, Barak, Pussetto, Lasagna, Teodorczyk.

All.: Tudor.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Cetin, Santon, Spinazzola, Calafiori, Perotti, Under, Antonucci.

All.: Fonseca.

Arbitro: Irrati

Assistenti: Lo Cicero – Bottegoni

Quarto Uomo: Illuzzi

Var: Mazzoleni

AVar: Vivenzi