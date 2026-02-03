La Roma cade a Udine per il gol rocambolesco di Ekkelenkamp. Ma a deludere è stata più che altro la prestazione dei giallorossi, affondati dall'intensità e la fisicità dei friulani unite alla poca qualità mostrata dalla squadra di Gasperini. Bene il solito Svilar insieme a Wesley, Ndicka troppo insicuro, l'attacco è bocciato in noto: Soulé, Pellegrini e Malen fanno flop.
Udinese-Roma, le pagelle dei quotidiani: Soulé e l’attacco sono un flop. Ok Wesley
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 6, Hermoso 6 (Ghilardi 6); Celik 5 (Tsimikas 5), Cristante 5.5, El Aynaoui 5.5 (Pisilli 5.5), Wesley 5.5; Soulé 5 (Vaz 5.5), Pellegrini 5 (Venturino 5); Malen 5. All: Gasperini 5.5.
IL MESSAGGERO: Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 5.5, Hermoso 6 (Ghilardi 6); Celik 5 (Tsimikas 6), Cristante 5.5, El Aynaoui 5.5 (Pisilli 6), Wesley 6.5; Soulé 5 (Vaz 5.5), Pellegrini 5 (Venturino 6); Malen 5. All: Gasperini 5.
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 6.5; Mancini 6, N’Dicka 5.5, Hermoso 6 (Ghilardi 6); Celik 5.5 (Tsimikas 6), Cristante 5, El Aynaoui 5.5 (Pisilli sv), Wesley 5.5; Soulé 5 (Vaz sv), Pellegrini 5 (Venturino 6); Malen 5. All: Gasperini 5.5.
TUTTOSPORT: Svilar 6; Mancini 6, N’Dicka 5.5, Hermoso 5.5 (Ghilardi 6); Celik 6 (Tsimikas sv), Cristante 5.5, El Aynaoui 5 (Pisilli sv), Wesley 6; Soulé 5.5 (Vaz sv), Pellegrini 5 (Venturino 6); Malen 5. All: Gasperini 5.
CORRIERE DELLA SERA: Svilar 6.5; Mancini 6, N’Dicka 5, Hermoso 6 (Ghilardi 6); Celik 5.5 (Tsimikas sv), Cristante 5.5, El Aynaoui 5.5 (Pisilli sv), Wesley 6; Soulé 5 (Vaz sv), Pellegrini 5 (Venturino 6); Malen 5.5. All: Gasperini 5.
LEGGO: Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 6, Hermoso 5.5 (Ghilardi 6); Celik 5.5 (Tsimikas sv), Cristante 5.5, El Aynaoui 5.5 (Pisilli sv), Wesley 6; Soulé 5.5 (Vaz sv), Pellegrini 5 (Venturino 6); Malen 5. All: Gasperini 5.
LA REPUBBLICA: Svilar 6.5; Mancini 6.5, N’Dicka 6.5, Hermoso 6 (Ghilardi 6); Celik 5.5 (Tsimikas 6), Cristante 6, El Aynaoui 5.5 (Pisilli 5.5), Wesley 6.5; Soulé 5 (Vaz sv), Pellegrini 5 (Venturino 6); Malen 6. All: Gasperini 5.
IL TEMPO: Svilar 6.5; Mancini 6, N’Dicka 6, Hermoso 6 (Ghilardi 6); Celik 5.5 (Tsimikas sv), Cristante 5, El Aynaoui 5.5 (Pisilli sv), Wesley 6.5; Soulé 5.5 (Vaz sv), Pellegrini 4.5 (Venturino 6); Malen 5. All: Gasperini 5.
