Udinese-Roma, le formazioni ufficiali di Cioffi e Mourinho

Torna Zalewski sulla fascia sinistra. Zaniolo e Pellegrini titolari nonostante la diffida

Manca poco al fischio d'inizio della sfida tra Roma e Udinese. Mourinho non fa cambi e conferma la formazione migliore possibile al netto delle squalifiche di Kumbulla e Mkhitaryan. A Proteggere Rui Patricio sarà il terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo torna titolare Cristante accompagnato da Sergio Oliveira e Pellegrini. Karsdorp e Zalewski, al ritorno dopo il problema alla caviglia avvertito contro l'Atalanta. Davanti confermatissima la coppia Abraham-Zaniolo con quest'ultimo che dovrà prestare particolare attenzione data la diffida. In caso di ammonizione sia lui che Pellegrini salterebbero il derby. L'Udinese schiera un 3-5-2 con Jajalo regista al posto di Arslan. In attacco giocheranno Deulofeu e Beto.