Udinese-Roma, Kolarov da record: 20 gol e 20 assist in Serie A

Irrinunciabile, sia per la quantità di carisma e personalità sia per il contributo che riesce a dare alla squadra in termini di gol e di assist. Quella di Udine sarà infatti una serata da ricordare per Aleksandar Kolarov: con l’assist per Zaniolo nel primo tempo e con la rete su rigore nella ripresa, il difensore serbo ha raggiunto i 20 gol e i 20 assist in Serie A, la maggior parte dei quali messi a referto con la maglia della Roma. Stesso numero di reti e assistenze, ben quattordici, da quando infatti veste il giallorosso. Numeri da vero leader.