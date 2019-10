Udinese-Roma, il web bianconero: “Siamo la barzelletta d’Italia. Speriamo di perdere almeno lottando”

“Siamo diventati la barzelletta d’Italia“. Cartoline dopo sette gol: sullo sfondo c’è Udine, in primo piano Bergamo e un ricordo fatto di delusione e smarrimento: “E adesso pure la Roma, speriamo di perdere almeno lottando“. Il web dell’Udinese prova a raccogliere le forze in vista di un mercoledì da cuori forti: “La squadra di Fonseca è in ripresa, probabilmente è l’avversaria peggiore che poteva capitarci“.

Il calendario e il fatalismo, un intreccio che gioca sulla paura e su un pizzico di scaramanzia: “Speriamo in un minimo di voglia di rivalsa, dopo lo scempio di Bergamo sarebbe il minimo“. L’affondo di Muriel e compagni ha lasciato ferite profonde nei social e nei forum friulani, prima ancora dei tre punti c’è la necessità di ritrovare l’amore per l’Udinese: “Il campionato è lungo, contro una big come la Roma ci sta anche perdere, ma la cosa su cui non dobbiamo fare sconti è la grinta da mettere in campo, basta mostrarla solo in conferenza stampa“.

Se la parola d’ordine è “orgoglio“, il cuore della settimana alla Dacia Arena deve dare risposte soprattutto sull’aspetto caratteriale: “Loro sono più forti, è ovvio, ma noi stasera vogliamo vedere rispetto per la maglia e sentire le scuse della società per i sette gol di Bergamo“.