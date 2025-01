Udinese-Roma, il club affianca i tifosi nel ricorso al Tar per la trasferta vietata

E così dopo la trasferta di Bologna, dove nel settore ospiti erano presenti solamente i sostenitori giallorossi non residenti nel Lazio, c'è speranza per Udine: la Roma si è affiancata al ricorso fatto dai tifosi presso il Tar della provincia friulana per la gara di domenica. Il club giallorosso, così come i romanisti, vorrebbe la riapertura del settore ospiti del Bluenergy Stadium visto anche il buon rapporto tra le due tifoserie. I giallorossi, dunque, potrebbero ancora essere in tempo per la trasferta di domenica, visto anche il precedente dei tifosi viola che poco più di una settimana fa hanno vinto il ricorso al Tar della Lombardia per il settore ospiti di Monza.