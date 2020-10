Udinese-Roma, domani Fonseca in conferenza stampa alle 12.45. Partenza fissata alle 17.00

Dopo tre giorni di allenamenti, la Roma domani si ritroverà già in fase di rifinitura per la sfida della Dacia Arena contro l’Udinese. Gli uomini di Fonseca saranno ospiti sabato nello stadio friulano alle 20.45, per una sfida che non risparmierà colpi: entrambe le formazioni, soprattutto quella di Luca Gotti, hanno infatti l’obiettivo di rialzarsi in campionato. La consueta conferenza stampa della vigilia si terrà alle 12.45, mentre l’allenamento di rifinitura è fissato alle 13.30. La partenza, invece, è stata programmata alle ore 17.00.