Nuovo match in arrivo per la Roma: dopo la bella vittoria di ieri contro il Milan, mercoledì sera alle 21 la squadra giallorossa affronterà l’Udinese in occasione della decima giornata di Serie A. Domani sarà già tempo dei consueti appuntamenti della vigilia: dopo l’allenamento di rifinitura, mister Paulo Fonseca interverrà in conferenza stampa dalla sala Champions di Trigoria per presentare la partita contro il club friulano. L’appuntamento è fissato per le 13.30.