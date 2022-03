Udinese-Roma: arbitra Di Bello. Al Var c’è Mazzoleni

Il fischietto della sezione di Brindisi dirigerà la partita di domenica in programma alla Dacia Arena

Domenica la Roma tornerà in campo alle 18:00 contro l'Udinese. L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri e degli assistenti che dirigeranno le gare valide per la 29esima giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Udinese-Roma sarà arbitrata da Di Bello, Meli-Peretti gli assistenti, Ayroldi il quarto uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, Rocca AVAR. Tanti i precedenti tra la squadra di Mourinho e il direttore di gara, ben 25. Il bilancio è positivo con ben 13 vittorie all’attivo, 4 pareggi e 7 sconfitte. L'ultima è arrivata in Coppa Italia per i quarti di finale dell'8 febbraio contro l'Inter di Inzaghi.