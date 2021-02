Udinese, problema muscolare per Pereyra: condizioni da valutare in vista della Roma

L’Udinese festeggia per la vittoria sul Verona (2-0 siglato dall’autogol di Silvestri e la rete di Deulofeu), ma spunta la grana Pereyra. Il centrocampista bianconero è infatti uscito all’intervallo, lasciando spazio a Nestorovski, per un problema muscolare accusato nel corso della prima frazione. Le condizioni dell’ex juventino, che ha seguito la ripresa dalla tribuna, saranno da valutare in vista della partita contro la Roma, in programma domenica prossima alle ore 12.30. Per il match dell’Olimpico, Gotti non potrà contare sugli infortunati di lungo corso Pussetto e Jajalo, né su Forestieri che rientrerà a fine mese. Rispetto alla gara di oggi, il tecnico bianconero recupererà de Paul, squalificato contro l’Hellas.