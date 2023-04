Udinese, Pozzo anticipa il ritiro punitivo in vista della Roma

L'Udinese balbetta dopo un inizio inaspettato in cui è arrivato pure il poker alla Roma all'andata. Così il proprietario Giampaolo Pozzo starebbe valutando l’ipotesi di anticipare il ritiro punitivo a domani sera, in vista della trasferta di domenica proprio contro la squadra di Mourinho. Una mossa già vista in passato e che non convince a pieno lo staff tecnico guidato da Sottil. L'Udinese è ancora in lizza per un posto in Conference ma le concorrenti Juve, Bologna e Fiorentina ora cominciano a essere distanti.