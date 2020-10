Udinese: palestra per chi ha giocato ieri. Domani pomeriggio la prossima seduta

Dopo la sorprendente sconfitta casalinga contro lo Spezia, nel recupero della prima giornata di Serie A, l’Udinese ha iniziato a preparare la sfida contro la Roma, in programma sabato sera alle ore 20.45. All’interno del centro sportivo intitolato a Dino Bruseschi, questa mattina la squadra di Gotti è scesa in campo svolgendo una seduta incentrata su possesso palla ed esercitazioni tecniche. Non ha partecipato all’allenamento l’undici titolare anti-Spezia, che invece ha lavorato in palestra per una sessione di scarico. La prossima seduta è fissata per domani pomeriggio.