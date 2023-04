Udinese, ipotesi ritiro in vista della Roma

La proprietà dell'Udinese sta valutando l'idea di mandare già da stasera la squadra in ritiro per ritrovare serenità, tranquillità e fiducia nei propri mezzi, e quindi per preparare nel modo migliore la sfida di domenica contro la Roma. Il brutto secondo tempo di domenica fa riflettere: impone un riscatto, almeno nell'atteggiamento. La proprietà ha piena fiducia nell'operato di Sottil, che però domenica (e nelle successive 8 sfide) dovrà dimostrare, con i fatti e non con le parole, di meritarsi di essere anche l'anno venturo al timone della squadra. Contro la Roma ritornerà Pereyra, così Samardzic potrebbe essere rispedito in panchina. Sulla destra crescono le quotazioni di Ebosele, anche se Ehizibue rimane l'interprete favorito.