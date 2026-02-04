Udinese, Inler: “Fisicità e sacrificio, così abbiamo battuto la Roma”

Dopo la vittoria contro la Roma, Gokhan Inler ha commentato la prestazione dell’Udinese ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sugli elementi chiave del successo. Il direttore sportivo bianconero ha evidenziato la difficoltà della sfida e l’atteggiamento mostrato dalla squadra: "È stata una gara tosta, contro una grande squadra non puoi permetterti di abbassare l’intensità".Inler ha poi sottolineato l’aspetto fisico, ritenuto determinante nell’economia del match: "Eravamo allo stesso livello della Roma sul piano della fisicità, ed è l’unico modo per competere con avversari di questo tipo". Il dirigente ha quindi ribadito la soddisfazione per la vittoria ottenuta: "Abbiamo sofferto nei momenti giusti, ma siamo rimasti compatti e alla fine siamo riusciti a vincere".