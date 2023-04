Udinese, incidente in auto per Udogie: giocatore illeso. Domenica c’è la Roma

Serata difficile in casa Udinese e in particolare per Destiny Udogie. Come riporta l'Ansa, il laterale sinistro friulano, ieri notte ha perso il controllo della sua vettura distruggendo i tavolini di un bar di Udine. Per sua fortuna, il giocatore è rimasto illeso ma i danni ammonterebbe a qualche migliaio di euro. Sul posto sono stati svolti gli esami di rito che non sono però stati resi noti dai Carabinieri. Domenica Udogie sarà impegnato insieme alla sua squadra all'Olimpico contro la Roma. Fischio d'inizio in programma alle 20:45.