Udinese, Gotti: “La Roma ha alzato il suo tasso tecnico, è una squadra molto preparata”

Dopo la sconfitta di oggi contro lo Spezia, e la conseguente prima vittoria storica in Serie A per la squadra di Vincenzo Italiano, il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul canale ufficiale friulano. Analisi e riflessioni per il prossimo match di campionato, che vedrà impegnata la sua squadra alla Dacia Arena contro la Roma: “La Roma è una squadra fortissima che secondo me ha innalzato ulteriormente il proprio tasso tecnico e tutti noi sappiamo che sabato affronteremo una squadra molto ben preparata. Vediamo se saremo in grado di recuperare qualcuno dei nostri effettivi, anche se il tempo a disposizione è veramente poco”.