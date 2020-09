Udinese, Forestieri: “Vogliamo riscattarci con la Roma, dobbiamo essere cattivi”

L’attaccante dell’Udinese, Fernando Forestieri, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta contro lo Spezia a Udinese TV. Nelle parole dell’attaccante anche il prossimo match della Dacia Arena contro la Roma: “È durissima. Dobbiamo essere più cattivi e dobbiamo saper sfruttare le occasioni che ci capitano, perché altrimenti alla fine paghiamo come oggi. Sono arrabbiato, anche con me stesso, perché dobbiamo fare molto meglio sotto porta, dobbiamo lottare per i compagni e crederci fino alla fine, con questo atteggiamento possiamo fare risultato. Con questi punti persi rischiamo di ritrovarci a fare i conti a fine campionato, speriamo di riuscire a riscattarci subito nella partita contro la Roma”.