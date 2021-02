Udinese, esercitazioni tattiche nella seduta mattutina: personalizzato per Pereyra

L’Udinese prosegue il percorso di avvicinamento alla gara contro la Roma, in programma domenica prossima alle 12.30 allo Stadio Olimpico. Nel centro sportivo Bruserchi, sotto l’occhio vigile di Gotti, il gruppo ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche nella seduta mattutina di oggi. Dopo l’infortunio dello scorso weekend, si è rivisto in campo anche Roberto Pereyra, che ha svolto però lavoro personalizzato e che con grande probabilità non sarà a disposizione dell’allenatore per affrontare i giallorossi.