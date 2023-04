Udinese, Ehizibue: “Con la Roma grande partita. Sarà dura soprattutto all’Olimpico”

Domani sera la Roma ospita l'Udinese, che dopo un periodo negativo ha ritrovato i risultati. Tra i giocatori più importanti in questo momento per Sottil c'è senza dubbio Kingsley Ehizibue, esterno a cui i giallorossi dovranno fare molta attenzione. Il calciatore olandese nato in Germania ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A: "Con la Roma mi aspetto una partita dura, perché giochiamo in casa loro, all'Olimpico, e la Roma è una squadra che non puoi sottovalutare, soprattutto in casa. Loro hanno tanti giocatori decisivi: Abraham, Pellegrini, Dybala, tutti giocatori di grande qualità. Ma anche noi ne abbiamo. Sono certo che sarà una grande partita".