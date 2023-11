Udinese, doppia seduta in vista della Roma: rientrano i nazionali. In gruppo Lovric

I friulani domenica affronteranno i giallorossi all'Olimpico. Sono tornati in squadra anche Kristensen, Kamara e Bijol che hanno svolto lavoro di scarico dopo le gare con i propri Paesi

L'Udinese si sta preparando al meglio per la sfida di domenica contro la Roma all'Olimpico. La squadra di mister Cioffi sta vivendo un buon periodo di forma anche se la vittoria all'attivo, finora, resta quella di San Siro contro il Milan. I bianconeri quest'oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento. Al mattino il lavoro si è alternato tra palestra e campo con esercitazioni tattiche per reparto. Nel pomeriggio, invece, è stato eseguito un allenamento rivolto soprattutto al possesso palla, con partite a campo ridotto. In gruppo è rientrato anche Lovric, alle prede con un infortunio. Diversi i nazionali che sono rientrati e che hanno svolto lavoro di scarico. Tra questi Kristensen, Kamara e Bijol.