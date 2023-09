Udinese, Davis: “Non vedo l’ora di affrontare Lukaku. Siamo giocatori diversi”

L'arrivo di Lukaku alla Roma ha lasciato il segno. L'attaccante belga non rappresenta solo un nuovo beniamino per i tifosi giallorossi, ma anche un motivo che incrementa la voglia di sfida da parte degli avversari. È il caso del nuovo acquisto dell'Udinese, l'attaccante Keinan Davis, che ha voglia di mettersi in mostra nel nostro campionato. Alla domanda su chi volesse incontrare in Serie A, la risposta non lascia dubbi: "Probabilmente Romelu Lukaku. Non l’ho mai affrontato prima. Paragoni con lui? Credo di essere differente. Di simile abbiamo solo l’altezza".