Udinese, Cioffi ha due alternative: Jajalo o Arslan in regìa

Con alcune pesanti assenze il tecnico bianconero ha riflettuto molto in settimana

Cioffi contro la Roma dovrà fare a meno di due giocatori: lo squalificato Walace e Success, alle prese con un non specificato malanno che gli ha impedito di andare anche in panchina contro la Samp. Sono assenze pesanti, sulle quali il tecnico bianconero ha riflettuto molto in settimana. Il punto è, come riporta Il Messaggero Veneto, che la squadra deve cercare di non sbilanciarsi e approfittare degli spazi che la Roma concederà. La prima alternativa a Walace è Jajalo ma, spiega il quotidiano, è stato anche alternato nelle prove con Tolgay Arslan. Dovesse scegliere per il turco, come vice Walace, allora sarebbe Makengo a giostrare da mezzala sinistra, spostando Pereyra sull'interno destro. Come si evince, è una mossa che comporterebbe due cambi in mediana invece di uno solo, perché andrebbe a spostare sia la posizione di Arslan che quella di Pereyra, ma per Cioffi garantirebbe l'effetto sorpresa, portando il "Tucu" a supporto di Molina sulla catena di destra, puntando quindi a forzare su Ibanez e il giovane Zalewski, costringendo Smalling a uscire su Beto, ma anche liberando così a sinistra Deulofeu e Udogie per le sortite in velocità sul cambio gioco.